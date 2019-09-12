Новак: Настала очередь США инициировать развитие диалога с РФ

Россия открыта для сотрудничества с США в области энергетики, но первый шаг должна сделать не Москва. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак в интервью американскому телеканалу CNBC.

Он сообщил, что находится на связи с главой минэнергетики США. Россия готова развивать диалог между странами, но мяч находится не на нашей половине корта, образно выразился Новак.

По словам главы Минэнерго РФ, бум сланцевой нефти в Соединенных штатах сойдет на нет рано или поздно. Тем более, что ее сложно добывать из залежей полезных ископаемых.