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Рубрика: В мире

Премьер-министр Канады объявил о роспуске парламента

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: AP Photo/Charles Platiau Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: AP Photo/Charles Platiau
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: AP Photo/Charles Platiau

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента и о старте 40-дневной предвыборной кампании. С таким заявлением он выступил в среду во время обращения к нации, которое транслировалось по всем федеральным телеканалам страны.

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Трюдо отметил, что генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт приняла его заявление о роспуске парламента, что означает проведение парламентских выборов. "Канадцы придут на избирательные участки 21 октября", - цитирует ТАСС главу правительства.

Стартовала 43-я предвыборная кампания в истории Канады. Борьба развернется за 338 кресел в Палате общин - нижней палате канадского парламента. В выборах участвуют шесть партий, включая правящую Либеральную партию.

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