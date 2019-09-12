Премьер-министр Канады объявил о роспуске парламента

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента и о старте 40-дневной предвыборной кампании. С таким заявлением он выступил в среду во время обращения к нации, которое транслировалось по всем федеральным телеканалам страны.

Трюдо отметил, что генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт приняла его заявление о роспуске парламента, что означает проведение парламентских выборов. "Канадцы придут на избирательные участки 21 октября", - цитирует ТАСС главу правительства.

Стартовала 43-я предвыборная кампания в истории Канады. Борьба развернется за 338 кресел в Палате общин - нижней палате канадского парламента. В выборах участвуют шесть партий, включая правящую Либеральную партию.