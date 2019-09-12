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12 сентября 2019 г.

Закон Приморского края от 11 сентября 2019 года № 565-КЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2020 год"

Дата подписания 11 сентября 2019 г.
Опубликован 12 сентября 2019 г.

Принят Законодательным Собранием Приморского края 10 сентября 2019 года

Статья 1.

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2020 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в размере 10775 рублей.

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края О.Н.Кожемяко

 

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