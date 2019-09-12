Из Москвы уйдет жара

Сегодня в Москве будет последний жаркий и сухой день. Уже завтра возможны осадки, а температура воздуха будет не выше +21 градуса. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, сегодня сохранится влияние антициклона, поэтому воздух сможет прогреться до +24...+25 градусов. Облаков будет больше, но осадков не ожидается. Атмосферное давление останется высоким и составит 757 мм рт. ст. Ветер - 7-8 м/с.

Отметим, что сегодня сохранится повышенный уровень пожарной опасности.

Уже завтра, как прогнозируют метеорологи, станет прохладней - днем не выше +20...+21. Вечером ожидается дождь. Еще прохладнее и дождливее будет в выходные дни, когда воздух не прогреется выше +15...+18.

Кстати, по данным метеорологический хроники, в этот день в 1932 году воздух прогрелся до рекордных +26,4. А в 1882 году была зафиксирована температура воздуха -0,2 градуса.