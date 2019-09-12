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12.09.2019 08:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Поклонной горе началась подготовка к 75-ой годовщине Победы

Текст: Ирина Огилько

В преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне службы коммунального хозяйства начали работы по благоустройству и подготовке к торжественным мероприятиям памятников воинской славы и мемориальных комплексов. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы. Специалисты приступили к работам по комплексному благоустройству территории одного из самых значимых символов столицы, одного из крупнейших комплексов России и мира - мемориального комплекса на Поклонной горе.

Фото: Владимир Снегирев
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"Главная задача проводимых работ - воссоздать облик оригинальной композиции и художественного образа парка. Рисунок мощения и размер плит подобраны на основании анализа и максимально соответствуют первоначальному виду. Кроме того, в результате комплексного благоустройства территории будет привлечено дополнительное внимание к памятникам героев Первой мировой войны и памятнику Солдату Первой мировой войны", - цитирует агентство "Москва" слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Работы по благоустройству будут проводиться на центральной аллее и "площади Стелы" у "Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." Зону производства работ полностью закроют для посетителей. По ее периметру смонтируют ограждение, а для пешеходов обеспечат пути обхода строительной площадки и проходы к музею. "Все работы проходят в межсезонный период, когда туристический поток относительно невысок. Мероприятия по подготовке территории завершатся в декабре", - подчеркнул Петр Бирюков.

Как пояснил заммэра, будут обновлены все инженерные коммуникации, приведены в норму элементы архитектурно-художественной подсветки и наружного освещения, обновлено дорожное покрытие. Предстоят и реставрационные работы. В настоящее время площадь покрытия мемориального комплекса, находится в неудовлетворительном состоянии и не отвечает нормативным требованиям: провалы основания, разрушенные покрытия, недостаточное освещение.

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Напомним, ранее в зимний период 2019 года специалистами ГБУ "Гормост" отремонтирован фонтанный комплекс "Годы войны", состоящий из пяти гидрокаскадов, которые символизируют пять лет войны. Выполнены работы по ремонту чаш и восстановлению гранитной облицовки фонтана, ремонт асфальтового покрытия и устройство газонов на прилегающих к фонтану территориях.

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