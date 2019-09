Более 150 компаний примут участие в конференции "Нефть и газ Сахалина"

Конференция "Нефть и газ Сахалина" - это крупнейшая встреча лидеров нефтегазовой отрасли на Дальнем Востоке России. В 2019 конференции традиционно примут участие все ключевые ЛПР проектов региона: губернатор, глава комитета Госдумы по энергетике, представители профильных министерств России и Японии, топ-менеджмент операторов проектов и их крупнейших подрядчиков.

Они обсудят последние новости уникальных проектов нефтегазодобычи, а также будущее российской энергетики в целом.

Более 150 компаний и организаций уже заявили об участии своих делегаций. Среди них Газпром, Exxon Mobil, Shell, Mitsui & Co. Ltd., Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск, Газпромнефть-Сахалин, Газпромбанк, Газпроектинжениринг, Пепеляев Груп, Эксон Нефтегаз Лтд., Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд., РН-Шельф-Арктика (Роснефть), Венинефть, SODECO, TOTAL VOSTOK, Совкомфлот, Schlumberger, FMC Eurasia, Fluor, JGC Corporation, Petrofac, Yokogawa, ABB, Van Oord, Mordraga, New Tech Services, TMK, RESMAN, МАГЭ, Downhole Products, FSDS, Mobile GTES. Участие в мероприятии также примут представители Правительства Сахалинской области, Государственной Думы РФ, Министерства экономики, торговли и промышленности Японии (МЭТП).

С докладами на конференции выступят губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, заместитель Министра Энергетики РФ Павел Сорокин, заместитель Министра Финансов РФ Илья Трунин, председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный, помощник главы администрации президента РФ Кирилл Молодцов, генеральный директор департамента природных ресурсов и топлива, генеральный директор департамента природных ресурсов и топлива, агентства природных ресурсов и энергетики МЭТП Рио Минами, заместитель председателя правления, генеральный директор ООО "Газпром экспорт", ПАО "Газпром" Елена Бурмистрова, президент ExxonMobil Russia Inc. Гленн Уоллер, председатель концерна "Шелл" в России, Shell Седерик Кремерс, член правления, начальник Департамента 307, ПАО "Газпром" Сергей Меньшиков, президент, "Эксон Нефтегаз Лимитед" Шелли Бир, председатель Комитета исполнительных директоров, главный исполнительный директор Сахалин Энерджи Роман Дашков и многие другие.

Ключевые особенности мероприятия:

• Лично познакомьтесь с 600+ руководителей нефтегазовой отрасли, которые соберутся в Южно-Сахалинске для обсуждения важнейших событий отрасли. Конференция предоставляет уникальные возможности делового общения и установления контактов с ключевыми фигурами отрасли, такие как: четыре вечерних приема, встречи с операторами проектов один на один, дискуссионные круглые столы, экскурсии и многое другое.

• Узнайте свежие новости проектов 2019 - от компаний Эксон Нефтегаз Лтд., Сахалин Энерджи, ПАО "Газпром", ОАО "НК "Роснефть", ОАО "Газпром нефть", а также последнюю информация о планах на дальнейшее развитие проектов на Дальнем Востоке России.

• Примите участие в ключевой дискуссии: Как решить задачу повышения локального контента в нефтегазовой отрасли?

• "Определите пульс" глобального рынка СПГ - аналитики и аудитория обсудят будущее СПГ проектов на ДВР в глобальном контексте спроса и предложения.

