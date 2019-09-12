Сбить за 40 секунд: С-400 провели стрельбы в Бурятии

Боевыми стрельбами систем ПВО С-300 и С-400 на бурятском полигоне Телемба завершилось учение зенитного ракетного полка из Хабаровского края.

- Ракеты-мишени "Кабан" и "Фаворит", имитировавшие высокоскоростные и малоразмерные цели, входили в зону поражения зенитных систем максимум на 40 секунд, азимут и время запуска мишеней расчетам зенитных комплексов не сообщались, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

В ходе подготовки к стрельбам ракетчики потренировались в опознавании и классификации групповых высотных целей - для этого над полигоном пролетели истребители Су-30СМ и Су-35 из Хабаровского края. Это обязательные зачетные упражнения, которые необходимо сдать для допуска к боевым стрельбам, уточнили в штабе ВВО.

К полевому выходу привлечено более четырех тысяч человек, около 700 единиц боевой и специальной техники.