Пермяк заказал по почте запчасть за 6 тысяч рублей, а получил iPhone X

Житель Перми заказал на одном из форумов бывший в употреблении бензонасос к своему мотоциклу за шесть тысяч рублей. Курьерская служба доставила посылку во время, но вместо ожидаемой запчасти в ней оказался дорогостоящий iPhone X с объемом памяти 256 гигабайт. Цена такого гаджета в магазинах превышает 74 тысячи рублей.

- Похоже, при отправке перепутали маркировку, - рассказал корреспонденту "РГ" автор заказа Владимир. - Думаю, получатель айфона не менее моего удивится бензонасосу от мотоцикла Triumph, и мы с ним обменяемся обратно.

В ближайшее время Владимир планирует вернуть посылку в курьерскую службу. По его словам, чужого добра ему не надо, а мотоцикл, хоть и зима уже на носу, нуждается в починке.