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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дзержинске подросток подрался с водителем троллейбуса

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Администрация Дзержинска в Нижегородской области опубликовала официальный комментарий по ситуации в местном троллейбусе. Подросток, ехавший без билета, вступил в драку с водителем, потребовавшим оплатить проезд.

Видео конфликта опубликовали накануне очевидцы в социальной сети. На нем видна перепалка подростка с водителем, за которой последовала драка.

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В мэрии пояснили, что 11 сентября - в день, когда случился конфликт - на пассажирских маршрутах работали контролеры.

Сотрудники контрольно-ревизионной службы потребовали у безбилетников оплатить проезд, но трое пассажиров отказались это сделать. За этим последовала перепалка, к которой подключился водитель троллейбуса. После драки подростки отжали двери троллейбуса и убежали.

Водитель был госпитализирован в местную больницу с вывихом плеча. Сейчас, по данным мэрии, он готовит обращение в полицию, которая, в свою очередь, даст правовую оценку произошедшему.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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