В Удмуртии после пропажи денег из фонда поддержки бизнеса завели дело

В Удмуртии после пропажи денег из Игринского фонда поддержки малого предпринимательства возбудили уголовное дело по части 1 статьи 201 УК России "Злоупотребление полномочиями". Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Выяснилось, что управляющий фондом с 2012 года по 2019 год незаконно кредитовал себя как индивидуального предпринимателя, но деньги при этом не возвращал. Ущерб, нанесенный бюджету муниципалитета, оценили в 16,2 миллиона рублей.

Сейчас следователи допрашивают сотрудников учреждения, устанавливают все обстоятельства преступления.

Ранее первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин сообщал о том, что во время консолидации активов в Игринском фонде поддержки малого предпринимательства обнаружили недостачу на сумму более 29 миллионов рублей.