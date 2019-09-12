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12.09.2019 12:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Удмуртии после пропажи денег из фонда поддержки бизнеса завели дело

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Удмуртии после пропажи денег из Игринского фонда поддержки малого предпринимательства возбудили уголовное дело по части 1 статьи 201 УК России "Злоупотребление полномочиями". Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

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Выяснилось, что управляющий фондом с 2012 года по 2019 год незаконно кредитовал себя как индивидуального предпринимателя, но деньги при этом не возвращал. Ущерб, нанесенный бюджету муниципалитета, оценили в 16,2 миллиона рублей.

Сейчас следователи допрашивают сотрудников учреждения, устанавливают все обстоятельства преступления.

Ранее первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин сообщал о том, что во время консолидации активов в Игринском фонде поддержки малого предпринимательства обнаружили недостачу на сумму более 29 миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия
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