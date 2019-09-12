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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Магасе пройдет творческий вечер знаменитого французского актера

Текст: Алена Ларина (Магас)
В Ингушетии состоится творческий вечер легенды французского кино Ален Делона. Об этом сообщил мэр Магаса Беслан Цечоев.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

По его словам, встреча со знаменитостью намечена в стометровой башне Согласия в столице республики.

Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия
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- Мы планируем провести вечер творчества всемирно известного французского актера Алена Делона в этнографическом музее, созданном в башне, - уточнил Цечоев.

Ален Делон будет не первым актером с мировым именем, который посетит Ингушетию. В этом году в республике побывал его земляк Сами Насери, широко известный по роли забавного водителя Даниэля Моралеса в экшн-комедии "Такси".

Он гостил в Магасе вместе со своим братом-режиссером Ларби Насери. Они даже сняли ролик о городе, в котором Сами сыграл снова водителя, но на этот раз велотакси. Оно появилось в Ингушетии около двух лет назад и служит средством передвижения для туристических экскурсий и на коротких маршрутах.

Звезда киноиндустрии прокатил нескольких своих поклонников на инновационном веломобиле и провел мастер-класс по вождению.

Культура Кино и ТВ Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия: Успех приходит в труде
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