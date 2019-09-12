Калининградца задержали за убийство мужчины в биотуалете

В Калининграде задержали по горячим следам 24-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины. Тело жертвы обнаружили вчера, 11 сентября, в сгоревшем биотуалете. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

На допросе молодой человек рассказал, что вечером 10 сентября они с друзьями распивали спиртные напитки в заброшенном саду по улице Павлика Морозова. Там компания увидела незнакомца, 46-летнего гражданина иностранного государства. Подозреваемый избил иностранца черенком от лопаты - несколько ударов пришлось по голове. Наутро калининградец обнаружил, что мужчина умер.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый переместил тело в кабину биотуалета, расположенного неподалеку на стройплощадке. А затем поджег санитарный объект.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть жертвы наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство", расследование продолжается. В ближайшее время следователи решат вопрос с мерой пресечения и предъявят обвинение.