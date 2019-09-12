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12.09.2019 12:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительница Мурманска потребовала денег с семьи сбитого ею мальчика

Текст: Евгений Малышев (Мурманск)

В Октябрьском суде Мурманска готовится к рассмотрению дело по иску бывшей сотрудницы областного министерства образования, которая требует материальной компенсации за повреждения своего автомобиля, на котором она в прошлом году сбила ребенка. Ответчиками выступают родители мальчика.

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Как сообщает РИА Новости, женщина сбила соседского мальчика во дворе, когда тот катался на велосипеде. Подросток получил сотрясение мозга, также у него была сломана челюсть. Пострадавший был признан виновником ДТП, так как было установлено, что он выехал со второстепенной дороги на главную.

Через год дама потребовала с родителей ребенка сто тысяч рублей в качестве компенсации за царапины и сломанное зеркало, которые получил ее автомобиль в ходе аварии. Ответчики утверждают, что они ничего не должны истцу, так как лечение ребенка еще продолжается.

Иск был принят к производству в конце июля этого года, назначенное на девятое сентября заседание суда было отложено. Теперь стороны должны встретиться в суде 19 сентября.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск
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