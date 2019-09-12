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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Петербургский театр "Буфф" откроет премьерой 36-й сезон

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург )
15 сентября в петербургском театре "Буфф" начинается 36-й сезон. В этот же день зрителей ждет сюрприз - премьера спектакля "Маленькие истории Большого Города" в постановке заслуженного артиста России Михаила Смирнова.
Сцена из спектакля "Маленькие истории Большого города" Фото: Пресс-служба театра "Буфф" Сцена из спектакля "Маленькие истории Большого города" Фото: Пресс-служба театра "Буфф"
Сцена из спектакля "Маленькие истории Большого города" Фото: Пресс-служба театра "Буфф"

- Это маленькие истории большого города, в которых наши зрители узнают себя, а гости Петербурга узнают нас. Всемирно известные музеи, шедевры архитектуры, рок-клуб и ставшие модными в последнее время караоке-бары, места молодёжных тусовок, куда ещё надо суметь добраться... Как же всё это сочетается под вечно мокрым питерским небом? - приводит пресс-служба "Буффа" комментарий Михаила Смирнова.

Фото: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина
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Также в 36-м театральном сезоне "Буфф" представит еще одну премьеру - авторский мюзикл "Бумажные розы". Над постановкой, в основе которой лежит пьеса "Коломба" Жана Ануя, работала блистательная команда. Музыку написал композитор Максим Дунаевский, либретто - Николай Денисов, режиссером постановки стал Исаак Штокбант.

В театре намекают: мюзикл поднимает очень серьезные темы, заставляет задуматься, все ли средства хороши, чтобы добиться благополучия; остается ли место светлым чувствам в мире лицемерия, в который погружена богема и что бывает, когда идеалистическая мечта сталкивается с не всегда приглядной объективной реальностью.

Тем не менее, это мюзикл. И все необходимые его атрибуты сохранены в полном объеме. Зрителей ждут яркие образы, запоминающиеся декорации и сильные музыкальные партии.

Премьерные показы мюзикла "Бумажные розы" состоятся 17, 18 и 29 октября.

Культура Театр Драматический театр Культура Театр Шоу Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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