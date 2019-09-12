В Петербурге упавшая штукатурка ранила сотрудницу полиции

В Санкт-Петербурге упавший с фасада дома фрагмент декоративной отделки ранил сотрудницу полиции, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств получения травм женщиной-полицейским.

Инцидент произошел в ночь на 12 сентября. С балкона второго этажа дома номер 3 по Мытнинской улице упал фрагмент штукатурки. В это время рядом с домом находилась 34-летняя женщина - инспектор по делам несовершеннолетних Центрального района, исполнявшая свои должностные обязанности на дежурстве. В результате инцидента женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

В полиции уточнили, что вопрос о возбуждении уголовного дела будут решать следственные органы, куда полиция направит все материалы после завершения проверки.

- В пресс-службе также заверили, что руководство ГУМВД окажет всю необходимую помощь пострадавшей, в частности, окажет содействие в предоставлении ей квалифицированной медицинской помощи.