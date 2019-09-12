В Великом Новгороде выступит коллектив корейских барабанщиков

В Великом Новгороде пройдут Дни корейской культуры. Их организует генеральное консульство Республики Корея в Санкт-Петербурге.

Программа фестиваля довольно разнообразная. Здесь и мастер-классы по рукоделию, раскрашиванию лица, корейские народные игры. Жители и гости города смогут познакомиться с азами корейского языка, выучить некоторые слова.

А самым зрелищным станет концерт корейских традиционных барабанов "Таго". В составе коллектива юные артисты, которые сочетают игру на традиционных народных инструментах с современными танцевальными номерами. Они уже дали более двадцати зарубежных концертов.

Дни корейской культуры откроются в Великом Новгороде 15 сентября, в воскресенье. На их открытие приедет генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге господин Квон Дон Сок.