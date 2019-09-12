В Тюменской области молодой человек убил своих бабушку и деда

20-летнему жителю Тобольского района Тюменской области предъявлено обвинение в убийстве бабушки и деда.

По версии следствия, накануне ночью в деревне Вармахли нетрезвый парень пришел к родственникам домой. Они поссорились, и тогда молодой человек стал бить стариков. От причиненных травм они скончались. Об этом сообщает сегодня пресс-служба СКР по Тюменской области.

Злоумышленника задержали, скоро его заключат под стражу. Его обвиняют в убийстве двух человек (часть 2 статьи 105 УК РФ). Обстоятельства преступления устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.