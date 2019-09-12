Что случилось с нашим донбасским автором в перерыве между обстрелами

Это было осенью 2014 года. Мы в блокаде. Блокада - такая штука, когда на 9/10 кончились продукты, деньги и терпение. И когда ты между двумя обстрелами норовишь пробраться в магазин за хлебом, перед этим долго размышляя: что надеть, чего не жалко, если вдруг придется брякнуться прямо в пыль при неприятном вое сверху. Но и чтобы не было стыдно предстать перед работниками морга, если что.

Лишенный стабильного заработка народ выкладывал в интернете на продажу кто что мог - даже физическую карту СССР. А я, скрепя сердце, - купленные до войны сказки, и среди них "Муми-тролли", в глубине души надеясь, что покупателей не найдется и сказки останутся у меня.

Но я ошиблась: покупатель нашелся сразу. Конечно, я не могла не зайти на его страницу в интернете, чтобы посмотреть: кому сегодня позарез нужны сказки? Школьница, класс седьмой или восьмой, большая поклонница Гарри Поттера. С деньгами тоже напряг: "Не могла бы ты обменять книгу на вещи? - Нет, не могу на вещи, мне бы денег..."

Девчонка исчезла. Я думала, насовсем, но она появилась на следующий вечер с радостным известием: деньги нашлись, и если "Тролли" еще не проданы...

Других желающих приобрести книжных троллей в то время, как нас ежедневно обстреливали настоящие, конечно, не было. Я предложила встретиться в супермаркете - так было удобнее для меня. Девчонка согласилась, хотя, как я поняла позднее, для нее это был не ближний свет - ехать в город из какого-то подконтрольного Украине поселка.

Поняла я это, когда она уточняла время встречи: в два часа по нашему или по вашему? Потому что в Енакиево уже было русское время, а у них еще оставалось украинское.

На встречу я пришла на час раньше, чтобы походить по супермаркету и помечтать, на что потрачу прибыль от сделки. Тут уже болтались две девчонки. Я сразу поняла - мои. Я узнала бы их в любой толпе, а тут и толпы никакой не было. Увлеченные. Я обожаю увлеченных. Я сама была такою триста лет тому назад. Только такие люди, как мы, могли прийти на встречу, назначенную на два часа, в час.

Вместе с книгой, которую девчонка тут же начала листать, я отдала ей бонус - фото актера Рэдклиффа, игравшего Гарри Поттера. С автографом. И, с удовольствием поймав ее ошеломленный взгляд, ушла, зная, что выгляжу сейчас в ее глазах волшебницей покруче Гарри. Когда-то в ее возрасте, когда летние каникулы начинались показом фильма "Четыре танкиста и собака" и все девочки были влюблены в Янека, одна знакомая подарила мне его фото с Марусей...

Еще я знала, что будет дальше. Девчонка не успокоится, пока не выяснит, откуда фотография. В тот же вечер, зайдя в интернет, я получила пространное "спасибо" за книжку и вопрос (о самом главном!) в конце:

- Откуда фото?

- С киностудии, где снимался "Гарри", - ответила я, и абонент завис. Выдержав паузу (какие невероятные и лестные для меня мысли вихрились в девичьей головке!), я открыла прозаическую правду: в мое время поклонницам Поттера, приславшим ему письмо на студию, присылали фото Рэдклиффа с автографом...

Так мы делали свой бизнес в 2014-м. Не помню, что конкретно я накупила на баснословную прибыль от сделки, помню только, что растранжирила весь капитал сразу, все 80 гривен, на целую треть пакета ЕДЫ!

Я шла домой, а вокруг, как в детстве, легким пухом летали обрывки счастья. Я чувствовала себя великой и всемогущей, потому что сумела одарить волшебным кусочком фотобумаги ту, кому он больше всего сейчас нужен. Так оказалось, что сказка сильнее войны. Потому что даже на войне она смогла двух человек сделать счастливыми.