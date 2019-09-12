Россия не испытывала запрещенные ДРСМД ракеты после разрыва договора

Россия не испытывала ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), после прекращения действия соглашения, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Никаких испытаний средств средней дальности и иных средств, которые были запрещены договором, прекратившим свое действие 2 августа текущего года, в России не проводилось", - подтвердил Рябков. Высокопоставленный дипломат полагает, что в нынешней ситуации единственным выходом является проявление сдержанности. В этой связи российская сторона объявила односторонний мораторий на развертывание средств средней и меньшей дальности до тех пор, пока США не пойдут на такой шаг.

При этом замминистра МИД РФ отметил, что Москва особых надежд или иллюзий в этом плане не питает. Тем более что из Вашингтона поступили сигналы о том, что уже этой осенью пройдут испытания баллистического средства меньшей дальности. "Мы чувствуем решимость США постараться обрести определенное преимущество над своими геостратегическими противниками, к которым он относит и Россию, и Китай", - комментирует ситуацию Рябков.