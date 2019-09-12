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12.09.2019,  
11:19
Текст:  Антон Валагин

Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США

В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org SR-71 c установленным беспилотником D-21. Фото: CIA/Wikimedia.org
SR-71 c установленным беспилотником D-21. Фото: CIA/Wikimedia.org

Это был беспилотный разведчик D-21, разработанный тем же подразделением Lockheed, где создали и Blackbird. Аппараты были схожи и по конструкции, и по назначению: шпионский полет на сверхзвуковой скорости и огромной высоте, - с той лишь разницей, что SR-71 после выполнения миссии возвращался на базу, а D-21 сбрасывал кассету с отснятой пленкой и самоуничтожался. Стартовал беспилотник, опять же, со специально оборудованного Blackbird. Позже был разработан вариант для запуска с B-52.

Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
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Первый же боевой вылет аппарата закончился конфузом. Стартовав с "Черного дрозда", D-21B (вариант с ракетным ускорителем) пролетел над Китаем, сфотографировав ядерный полигон у озера Лоб-Нор, а затем по неизвестной причине не лег на обратный курс, а продолжил полет до выработки топлива и приземлился в окрестностях Байконура. Советские инженеры тщательно исследовали аппарат.

- Он представлял большой интерес для советского авиастроения, так как был достаточно компактной машиной, оснащенной современным разведывательным оборудованием и предназначенной для длительных разведывательных полетов на высоких сверхзвуковых скоростях в условиях сильного кинетического нагрева, - приводит The National Interest  слова российских авиационных историков Ефима Гордона и Владимира Ригманта.

Решением Совета Министров СССР от 19 марта 1971 года в Советском Союзе началась разработка стратегического беспилотника "Ворон", аналогичного D-21. Носителем аппарата должен был стать ракетоносец Ту-160.

И американский, и советский беспилотники пали жертвой прогресса в области спутников-шпионов. Съемка из космоса в обеих странах была признана более перспективным направлением, а беспилотные проекты закрыли. "Ворон" так и не построили, Два десятка D-21 хранятся на "кладбище самолетов" - американской авиабазе Дэвис-Монтен.

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