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12.09.2019,  
10:50

Самое опасное российское оружие назвали в Великобритании

Помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Джулиан Болл перечислил самые грозные образцы российского оружия, сообщает Jane's 360.

По словам коммодора британских ВВС, это зенитная ракетная система С-400 "Триумф", береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". В ходе своего выступления на выставке DSEI 2019 он также отметил, что эти системы ставят под сомнение возможность Великобритании оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку.

Фото: Black leon/Wikimedia.org
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Созданные Россией зоны ограничения доступа и маневра (A2/AD) Болл назвал "ракетными пузырями". Создание таких зон требует коллективного ответа, уверен он. Справиться с ними, по мнению офицера, помогут использование искусственного интеллекта, а также применения нового оружия и тактики.

Напомним, что концепция сдерживания противника A2/AD предполагает создание зон, в которые войска противника не могут проникнуть без риска получения неприемлемого ущерба. Ракетные комплексы, системы ПВО и береговой обороны создают защитную сферу, исключающую дислоцирование сил противника в защищаемую местность. Считается, что особых успехов в создании зон A2/AD добились Россия и Китай.

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