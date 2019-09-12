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12 сентября 2019 г.

Закон Смоленской области от 12 сентября 2019 года № 90-з "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Смоленской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи", на 2020 год"

Дата подписания 12 сентября 2019 г.
Опубликован 12 сентября 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Принят Смоленской областной Думой 12 сентября 2019 года

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Смоленской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", на 2020 год в размере 9 460 рублей.

Статья 2

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Смоленской области А.В.Островский

 

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