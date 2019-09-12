"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким

Легкие танки вновь стали популярны у оружейников многих стран мира. В последние годы появилось сразу несколько представителей этого направления в бронетехнике. Одним из них является Tulpar турецкой компании Otokar. В настоящее время боевая машина представлена в Лондоне на выставке DSEI 2019.

В Сети появилось видео, демонстрирующее маневренные и огневые характеристики танка. Он сконструирован на шасси одноименной боевой машины пехоты, которая является своего рода платформой для создания различных вариантов боевой техники.

В России на Международном военно-техническом форуме "Армия -2018" был впервые представлен легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", являющийся дальнейшим развитием самоходной противотанковой пушки 2С25М.

Если сравнить их, сразу можно отметить преимущество отечественной машины в вооружении. Мощная 125-мм гладкоствольная пушка 2А75-1 способна вести огонь различными снарядами, входящими в боекомплекты основных боевых танков Т-80 и Т-90. Кроме того, возможно применение управляемых ракет 9М119М1, пробивающих до 850 мм брони, прикрытой динамической защитой, а также модификаций с фугасными боевыми частями.

Характеристики конкурента в этом плане скромнее: здесь 105-мм орудие, оно, кстати, тоже может применять управляемые ракеты. Однако закупаемый на Украине Falarick "прожигает" лишь 550 мм.

"Спрут" имеет и более мощное пулеметное вооружение: кроме спаренного 7,62-мм пулемета на башне установлен еще один дистанционно управляемый такого же калибра. Tulpar оснащен лишь совмещенным с основным орудием 7,62-мм пулеметом.

Оба танка оборудованы современными системами управления огнем с тепловизорами, лазерными дальномерами и цифровыми баллистическими вычислителями. Командиры получили панорамные прицелы. Правда, на "Спруте" имеется автомат сопровождения целей, значительно облегчающий работу наводчика-оператора.

По защите обе машины должны быть приблизительно равными, однако российская весит 21 тонну, а турецкая на 10 тонн больше.

Характеристики подвижности также одинаковые, по шоссе они способны развивать скорость до 70 км/ч. Однако наш танк хорошо плавает, чем и привлекает внимание военных многих государств.