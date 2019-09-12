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12.09.2019,  
15:00
Текст:  Руслан Мельников

Уничтожение микроавтобуса дроном-камикадзе сняли на видео

В интернете появилось видео использования польского барражирующего боеприпаса Giez WARble Fly.

В ролике, размещенном на YouTube, показано, как два бойца выходят на позицию. Пока один наблюдает за местностью, второй запускает дрона из трубообразной пусковой установки. Аппарат, расправив крылья, устремляется к цели. При этом демонстрируется съемка с земли, с воздуха и с самого дрона.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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Управляемый оператором летающий камикадзе наносит удар по микроавтобусу. Раздается взрыв, летят обломки. Цель поражена.

В пояснении к видео описываются особенности аппарата. Размах крыльев составляет 1,6 метра, а скорость полета - до 150 километров в час. Дальность применения оценивается в 5-10 километров.

Примечательно, что летающей камикадзе может нести пять видов боевых часетей: противопехотные, противотанковые, холостые, тренировочные или вакуумные боеприпасы объемного взрыва.

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