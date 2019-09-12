В США ужесточат досмотр почтовых отправлений

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила исполнительный указ об ужесточении досмотра почтовых посылок, которые поступают в Соединенные Штаты из других стран. Такую информацию в среду распространила The New York Times, ссылаясь на свои источники.

По их данным, почтовая служба США получит дополнительные полномочия в том, что касается досмотра небольших посылок, которые прибывают в страну на самолетах. Эти меры нацелены на пресечение ввоза сильнодействующих опиоидных препаратов, в том числе фентанила.

Как следует из материала, указанные меры "будут касаться всех стран, но последствия будут наиболее значимы для Китая", пишет ТАСС. Отмечается, что именно из КНР в США чаще всего поступают контрафактная продукция и фентанил.

Пока неизвестно, когда именно Трамп планирует подписать новый указ. Ранее, в конце августа, президент США заявил, что намерен обязать Почтовую службу США, а также компании FedEx, UPS и Amazon осуществлять досмотр всех грузов на предмет наличия в них фентанила из Китая или других стран и "отказывать в его доставке".

По данным американских властей, преступные группировки нелегально ввозят изготовленный в Китае фентанил и его производные в США, где продают, смешав с другими наркотическим веществами. Это привело к росту числа передозировок и смертей среди американцев.