В Турции в результате взрыва микроавтобуса погибли 4 человека

На юго-востоке Турции взорвался микроавтобус. В результате происшествия погибли как минимум четыре человека, еще 13 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Трагедия произошла недалеко от города Кулп (провинция Диярбакыр) около 18-00 по местному времени, передает Daily Sabah. По некоторым данным, машина перевозила рабочих.

Правоохранители отрабатывают версию теракта. В настоящее время на месте ЧП работают полицейские и спасатели. О случившемся проинформирован президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.