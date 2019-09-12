В Вэньчжоу открылась конференция по развитию промышленного интернета вещей

10 сентября в городе Вэньчжоу открылась международная конференция, посвященная развитию экосистем промышленного интернета вещей. На ней собралось свыше 800 экспертов и бизнесменов из более, чем 100 стран, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
По итогам конференции были подписаны соглашения по 21 цифровому проекту. Одновременно с форумом прошло 12 тематических выставок на такие темы, как новые источники энергии, умная промышленность, умное производство, умный город и умный дом.