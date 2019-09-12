Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
12.09.2019,  
15:42
Текст:  Алексей Моисеев

Венесуэла перебросила комплексы "Печора-2М" к границе с Колумбией

Резко обострились отношений между Колумбией и Венесуэлой. Власти обоих государств обвиняют друг друга в поддержке антиправительственных сил.

10 сентября Боливарианские Национальные вооруженные силы начали учения на границе с соседним государством.

Предпринимаются меры по укреплению противоздушной обороны. Так, замечен воинский конвой, в составе которого находятся модернизированные зенитные ракетные комплексы "Печора-2М", созданные Россией совместно с Белоруссией.

Эти боевые машины выполнены на минском шасси МЗКТ-8021, которое обладает хорошей подвижностью и может перемещаться по шоссе со скоростью до 60 км/ч.

Фото: TürkSavunmaSanayii / YouTube
"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким

Обновленная цифровая начинка значительно повысила возможности по обнаружению средств воздушного нападения. Современная оптико-электронная система с тепловизионным каналом обеспечивает работу в скрытом режиме.

Прошедшие серьезный апгрейд ракеты могут уничтожать разнообразные цели (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты), летящие на высотах от 20 до 20 000 метров на дальности до 32 000 метров.

Это оружие успешно освоено венесуэльскими военными в ходе различных практических занятий.

Кроме ЗРК "Печора-2М", венесуэльцы обладают и другими эффективным оружием ПВО: ЗРК "Бук-2МЭ", ЗРС С-300ВМ "Антей-2500", ПЗРК "Игла-С", а также модернизированными ЗУ-23/ЗОМ1-4.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США 11:19
США испытали гиперзвуковые сани 11.09.2019
Огненный шторм: удар F-35 по острову с боевиками в Ираке сняли на видео 11.09.2019
ПВО
Уничтожители БПЛА и крылатых ракет НАТО замечены на учениях в Сербии 09.09.2019
Применение "Кинжала" на Камчатке сняли на видео 06.09.2019
Венесуэла
Венесуэла показала перехват самолета-шпиона США на видео 23.07.2019
Видео: Су-30 ВВС Венесуэлы перехватил американского разведчика 22.07.2019