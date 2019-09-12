Венесуэла перебросила комплексы "Печора-2М" к границе с Колумбией

Резко обострились отношений между Колумбией и Венесуэлой. Власти обоих государств обвиняют друг друга в поддержке антиправительственных сил.

S-125 Convoy spotted yesterday after leaving La Fria airport heading south again #Venezuela pic.twitter.com/9KXnVf4ALn — CNW (@ConflictsW) 11 сентября 2019 г.

10 сентября Боливарианские Национальные вооруженные силы начали учения на границе с соседним государством.

Предпринимаются меры по укреплению противоздушной обороны. Так, замечен воинский конвой, в составе которого находятся модернизированные зенитные ракетные комплексы "Печора-2М", созданные Россией совместно с Белоруссией.

Эти боевые машины выполнены на минском шасси МЗКТ-8021, которое обладает хорошей подвижностью и может перемещаться по шоссе со скоростью до 60 км/ч.

Обновленная цифровая начинка значительно повысила возможности по обнаружению средств воздушного нападения. Современная оптико-электронная система с тепловизионным каналом обеспечивает работу в скрытом режиме.

Прошедшие серьезный апгрейд ракеты могут уничтожать разнообразные цели (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты), летящие на высотах от 20 до 20 000 метров на дальности до 32 000 метров.

Это оружие успешно освоено венесуэльскими военными в ходе различных практических занятий.

Кроме ЗРК "Печора-2М", венесуэльцы обладают и другими эффективным оружием ПВО: ЗРК "Бук-2МЭ", ЗРС С-300ВМ "Антей-2500", ПЗРК "Игла-С", а также модернизированными ЗУ-23/ЗОМ1-4.