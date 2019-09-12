Закон Республики Саха (Якутия) от 11 сентября 2019 года № 2167-З № 245-VI "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2020 год"

Настоящий Закон в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2020 год устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Саха (Якутия) в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 5 декабря 2013 года 1237-З № 29-V "О потребительской корзине в Республике Саха (Якутия)".

Статья 1

1. Установить величину прожиточного минимума пенсионера на 2020 год в Республике Саха (Якутия) в размере 14 076 рублей.

2. Установить величину прожиточного минимума пенсионера на 2020 год в первой зоне Республики Саха (Якутия) в размере 17 011 рублей, во второй зоне Республики Саха (Якутия) - в размере 13 720 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев

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