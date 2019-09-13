ФСБ и Роскомнадзор заблокируют два почтовых сервиса

Роскомнадзор и ФСБ намерены добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями. Подозрения у ведомств стали вызывать почтовые онлайн-сервисы Mailbox.org и Scryptmail.com.

Во втором квартале 2019 года были направлены требования ведомств в компании, владеющие этими сервисами, о том, что сервисы должны быть включены в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). По действующему регламенту компании должны были откликнуться на запрос в течение 15 дней, однако на текущий момент в реестре ОРИ сведений до сих пор нет.

Как пишет РБК, Роскомнадзор собирается обратиться суд. Причиной нареканий стали многочисленные эпизоды распространения информации с террористическим содержанием. Особенно заметный характер явление приобрело с 2017 года. В частности, весной 2019 года СМИ писали, что сообщения о минированиях ряда объектов в Санкт-Петербурге поступали именно с адреса, окончание которого - @scryptmail.com. В результате были эвакуированы дошкольные учреждения Санкт-Петербурга, Государственный Эрмитаж и Государственный академический Мариинский театр.

К ОРИ относятся сервисы электронной почты, мессенджеры и другие интернет-площадки, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями. Например, сюда относятся приложения банков, где люди могут переводить деньги и писать при этом друг другу сообщения.