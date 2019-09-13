Глава МИД Беларуси прокомментировал отношения с ОАЭ

В Беларуси видят "не только интерес, но и конкретные перспективы и области, где это сотрудничество может развиваться. Мы производим ряд вещей, в которых заинтересованы ОАЭ, и наоборот. Есть понимание того, что необходимо стратегическое видение развития нашего сотрудничества. Этим и объясняется сегодняшний официальный визит наследного принца", - отметил министр, слова которого цитирует БЕЛТА.

Он сослался и данные статистики, которые свидетельствуют о том, что в текущем году между странами наблюдается значительный рост товарооборота, в том числе, и белорусского экспорта. "Это широкая номенклатура продукции - и промышленной, и сельскохозяйственной. Мы намерены сохранить эту динамику и впредь", - подчеркнул Макей, выразив уверенность в том, что встреча и переговоры на высшем уровне "придадут новый серьезный импульс развитию долгосрочного стратегического сотрудничества с ОАЭ во всех без исключения сферах".

Судя по местным официальным источникам, взаимная торговля двух государств развивается динамично. Только за семь месяцев текущего года товарооборот достиг $55,1 млн, а экспорт составил $44 млн, увеличившись на 33,8 процентов. В прошлом году товарооборот сложился на уровне $72,3 млн.

В Беларусь из ОАЭ увеличивается и объем прямых иностранных инвестиций. В истекшем году он составил $44 млн, а за январь-июнь этого года уже достиг $26,9 млн.