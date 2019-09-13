В мире
13.09.2019 11:47
Текст: Юрий Сизов

Глава МИД Беларуси прокомментировал отношения с ОАЭ

На взаимную заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами указал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в преддверии переговоров в Минске президента РБ с наследным принцем Абу-Даби. Заместитель Верховного главнокомандующего ВС шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян, как уже сообщал "СОЮЗ", 13 сентября впервые посещает Минск с официальным визитом.
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

В Беларуси видят "не только интерес, но и конкретные перспективы и области, где это сотрудничество может развиваться. Мы производим ряд вещей, в которых заинтересованы ОАЭ, и наоборот. Есть понимание того, что необходимо стратегическое видение развития нашего сотрудничества. Этим и объясняется сегодняшний официальный визит наследного принца", - отметил министр, слова которого цитирует БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА
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Он сослался и данные статистики, которые свидетельствуют о том, что в текущем году между странами наблюдается значительный рост товарооборота, в том числе, и белорусского экспорта. "Это широкая номенклатура продукции - и промышленной, и сельскохозяйственной. Мы намерены сохранить эту динамику и впредь", - подчеркнул Макей, выразив уверенность в том, что встреча и переговоры на высшем уровне "придадут новый серьезный импульс развитию долгосрочного стратегического сотрудничества с ОАЭ во всех без исключения сферах".

Судя по местным официальным источникам, взаимная торговля двух государств развивается динамично. Только за семь месяцев текущего года товарооборот достиг $55,1 млн, а экспорт составил $44 млн, увеличившись на 33,8 процентов. В прошлом году товарооборот сложился на уровне $72,3 млн.

В Беларусь из ОАЭ увеличивается и объем прямых иностранных инвестиций. В истекшем году он составил $44 млн, а за январь-июнь этого года уже достиг $26,9 млн.

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