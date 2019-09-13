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13 сентября 2019 г.

Закон Республики Коми от 12 сентября 2019 года № 48-РЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми "Об утверждении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми"

Дата подписания 12 сентября 2019 г.
Опубликован 13 сентября 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Принят Государственным Советом Республики Коми 12 сентября 2019 года

Статья 1.

Внести в статью 1 Закона Республики Коми "Об утверждении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми" (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 27, ст. 529; 2015, № 21, ст. 270; 2016, № 18, ст. 249; 2017, № 24, ст. 414; 2018, № 16, ст. 272) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"Статья 1.

В целях установления социальных доплат к пенсии, предусмотренных статьей 121 Федерального закона "О государственной социальной помощи", утвердить величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на 2020 год в размере 11534 рубля.".

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Республики Коми С.А.Гапликов

 

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