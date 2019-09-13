Проворов стал самым высокооплачиваемым защитником "Филадельфии"

Российский защитник Иван Проворов подписал новый контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерс". Согласно условиям сделки, он станет самым высокооплачиваемым игроком линии обороны клуба.

Согласно данным TSN, 22-летний Проворов заработает 40,5 миллиона долларов в года за шесть лет, что составит 6,75 миллиона в год. При этом клуб также выплатит россиянину подписной бонус в размере 12 миллионов. Это делает его самым высокооплачиваемым защитником клуба.

По данным издания, в пятницу Проворов присоединится к команде, которая начинает подготовку к новому сезону.

Проворов - седьмой номер драфта 2015 года. В составе "летчиков" он провел 246 матчей и набрал 97 (30 шайб + 67 передач) очков. В прошлом сезоне Проворов в 82 матчах набрал 26 (7+19) очков.