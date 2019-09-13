Под Белгородом мужчина ранил из винтовки трех полицейских

В Белгородской области возбуждено уголовное дело после вооруженного нападения на сотрудников полиции.

В региональном следственном управлении пояснили, что 12 сентября в городе Алексеевке трое сотрудников уголовного розыска приехали к дому по улице Маяковского для выяснения обстоятельств совершенного ранее поджога автомобиля.

- 63-летний подозреваемый в это время находился на крыше своего дома и открыл по сотрудникам полиции беспорядочную стрельбу из пневматической винтовки, не являющейся огнестрельным оружием, - рассказали в СУ СК РФ.

Все полицейские получили телесные повреждения. В отношении пожилого стрелка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.