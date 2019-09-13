Под Москвой фура снесла надземный переход

Грузовик DAF снес надземный переход на оживленной трассе в Московской области, рассказали "РГ" в пресс-службе областного ГУ МВД.

По предварительным данным, авария произошла в 01.40 на втором километре трассы А-107, под Наро-Фоминском. Сооружение рухнуло, потому что фура задела несущие конструкции. В результате происшествия никто не пострадал, но движение по кольцевой трассе в районе места ДТП перекрыто в обе стороны.

Отметим, что в прошлом году в регионе произошел аналогичный инцидент на трассе М-8 "Холмогоры".