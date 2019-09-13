Под Воронежем родители два года издевались над семилетним ребенком

В Лискинский районный суд Воронежской области направлено уголовное дело в отношении матери и отчима, мучивших малолетнего ребенка.

Как сообщили в прокуратуре Воронежской области, в истязании несовершеннолетнего, а также незаконном лишении его свободы обвиняются 24-летняя мать ребенка и его 30-летний отчим. Матери, кроме того, инкриминируется неисполнение обязанностей по воспитанию.

Следствие выяснило, что так называемые родители, живущие в городе Лиски, с осени 2017 года систематически били семилетнего ребенка, незаконно лишали его свободы передвижения, а также подвергали "иным насильственным действиям", причинявшим мальчику физические и психические страдания.

Лискинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.