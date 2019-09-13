Сегодня в Москве начнет холодать

Атлантические циклоны начали оттеснять теплый воздух из центральной части страны на восток, поэтому в столичном регионе температура воздуха перестанет стремиться к рекордам. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, днем в пятницу воздух не прогреется выше +20...+22 градусов, что будет на 1-2 градуса превышать нормальные для середины сентября показатели. Будет облачно, к вечеру возможен дождь. Атмосферное давление все еще останется повышенным - 748 мм рт. ст. Усилится и ветер, который в порывах достигнет 8-10 м/с.

В ночь на субботу еще будет тепло: до +15 градусов в черте города, по области не ниже +7. А днем в выходные придет настоящая осенняя погода: дожди при температуре воздуха +11…+16, ветер до 15 м/с.

Кстати

Самая жаркая погода 13 сентября была в 1909 году, когда столбик термометра достиг +27,4 градуса. А минимальный температурный рекорд зафиксирован в 1930 году - 2,1 градуса.