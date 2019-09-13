На Камчатке ракетные комплексы "Бал" сменили позиции под прикрытием

Ночные учения провели расчеты ракетных комплексов "Бал" берегового ракетного соединения Войск и сил на Северо-востоке России.

Военнослужащие ракетного дивизиона совершили 240-километровый марш на тяжелой боевой технике. Во время движения ракетчики отрабатывали задачи по организации походного охранения, ведению противовоздушной обороны, проходили по "зараженной" территории и отражали атаки разведки условного противника. Механики-водители в это время совершенствовали навыки ночного вождения, движения во прибрежной полосе и преодоления водных преград.

Военные добрались до берега Охотского моря и там развернули комплексы "Бал".

"В ходе тренировки расчеты отработали задачи по выводу сил из-под удара и скрытно сменили позиции", - рассказал "РГ" начальник пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.