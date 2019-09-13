СК возбудил дело о жесткой посадке вертолета на Камчатке

Уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта (часть 1 статьи 263 УК РФ) возбудило Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ после жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке.

Напомним, авиапроисшествие случилось 13 августа примерно в ста километрах от Петропавловска-Камчатского. Воздушное судно село на посадочной площадке "Дзендзур" в Елизовском районе. На его борту находились три члена экипажа и 22 туриста, которые летели на экскурсию к вулкану.

При жесткой посадке у вертолета разрушилась хвостовая балка с отделением от корпуса хвостового редуктора и винта. Пострадали шесть человек (ранее сообщалось о пяти пострадавших). У них были зафиксированы травмы разной степени тяжести. Одна из пассажирок получила перелом шейного позвонка.

После ЧП проверку инцидента начали следователи и сотрудники Росавиации. По заключению последних, причиной аварии стала ошибка пилотирования.

"В настоящее время по уголовному делу собирается доказательственная база, проводится предварительное следствие", - сообщили в пресс-службе ДВСУТ СК РФ.