Стартовал прием заявок на конкурс "Молодой предприниматель России"

В Самарской области 20 сентября пройдет региональный этап всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России - 2019". Заявки от участников принимаются до 19 сентября на портале поддержки бизнеса в регионе mybiz.ru.

В этом году финал конкурса пройдет в ноябре в Казани. Чтобы до него дойти, необходимо победить в региональном этапе. Принять участие в конкурсе могут молодые люди от 14 до 30 лет включительно, ведущие предпринимательскую деятельность на территории Самарской области. Номинаций в конкурсе восемь: "Интернет-предпринимательство", "Сельскохозяйственное предпринимательство", "Франчайзинг", "Социальное предпринимательство", "Производство", "Инновационное предпринимательство", "Торговля", "Сфера услуг". В жюри, как и ежегодно, войдут представители предпринимательского сообщества и инфраструктуры региона. Лидеры номинаций получат полезные бизнес-подарки и памятные призы.

Напомним, "Молодой предприниматель России" - премия в сфере малого бизнеса, которая присуждается в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Конкурс организован Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке московского филиала "Ernst & Young". Впервые он прошел в 2010 году. С тех пор эта площадка ежегодно собирает талантливых предпринимателей и их лучшие бизнес-практики.

Самарская область принимала участие в конкурсе четыре раза и трижды занимала места среди победителей. Это, в том числе, результат работы правительства Самарской области, которое оказывает предпринимателям и инвесторам всестороннюю поддержку. В режиме "единого окна" с ними сотрудничает Агентство по привлечению инвестиций. Его работу курирует министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

В прошлом году в тройку лучших предпринимателей России вошла самарский фермер Анастасия Денисова, она стала серебряным призером конкурса "Молодой предприниматель России" с проектом фермы коз и коров и сыроварни под брендом "Козья мамочка". Пару лет назад сыр от "Козьей мамочки" попробовал профессиональный повар из Франции и был поражен именно качеством сыров из козьего молока.

- Самое важное в таких конкурсах - это новые знакомства и партнеры, - отмечает Анастасия Денисова. - Чем больше людей знает о твоем бизнесе, тем больше у тебя возможностей для развития.

Руководитель инклюзивного центра Зухра Лушникова вспоминает, что стала победителем регионального этапа конкурса в 2017 году с проектом инклюзивного центра для детей, который занимается развитием ребят с ограниченными возможностями здоровья.

- Диплом после победы даже в региональном этапе конкурса выручит при получении грантов и других форм поддержки проектов, - отметила Зухра Лушникова. - Портфолио - важная часть социального предпринимательства. Кроме того, конкурс делает его участников узнаваемыми, дает новые знакомства с такими же предпринимателями, возможность обмениваться опытом.

Директор "Mice Market" Сергей Рыжов, который также принимал участие в конкурсе молодых предпринимателей, отметил, что это событие дает возможность проверить актуальность своих бизнес-идей на региональном и федеральном уровне.

- Сегодня самое дорогое для предпринимателя - это время. На ошибки его нет. Конкурс - качественная обратная связь, дающая возможность утвердиться в правильности пути или необходимости скорректировать свой курс, - уверен Сергей Рыжов.