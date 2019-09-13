В Прикамье энергетики заплатят за сгоревшую бытовую технику жильцов

Несколько жителей города Березники Пермского края подали иски о возмещении материального ущерба к поставщику электроэнергии "Пермской энергосберегающей компании". Суд удовлетворил их требования.

Как пояснили в суде, в результате резкого перепада напряжения в электросетях дома жильцам был причинен материальный ущерб - вышла из строя дорогостоящая бытовая техника. Березниковский городской суд постановил взыскать с компании материальный ущерб за поврежденные стиральные машины и телевизоры.

Рассматривая дело в апелляционном порядке, судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда оставила решение Березниковского городского суда без изменения.