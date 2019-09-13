Авиакомпания дважды отложила вылет из Новосибирска в Симферополь

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в отношении авиакомпании "Сибирь". Как рассказала "РГ" представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова, вылет из Новосибирска в Симферополь был отложен дважды.

На борту Boeing 737-800 находился 131 пассажир, из них восемь детей, самолет должен был вылететь из аэропорта Толмачево вчера в 17.45 по местному времени. По словам Оксаны Горбуновой, перед взлетом в кабине сработал датчик неисправности гидронасоса. Двигатели пришлось остановить и вывести людей из самолета.

Специалисты провели осмотр воздушного судна, однако никакой неисправности выявлено не было. Пилоты вновь попытались поднять самолет в воздух, однако уже при разгоне вновь произошло ложное срабатывание датчика. И вновь пассажирам пришлось ждать. Лишь в 0.45 они вылетели в точку назначения резервным бортом.