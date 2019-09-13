Начальника главной ж/д станции Новосибирска арестовали за взятку

Руководитель станции железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный арестован по подозрению в получении взятки. Как рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении СКР на транспорте, ее размер составил почти 330 тысяч рублей.

Уголовное дело следователи возбудили по статье о получении взятки в крупном размере. Оно стало результатом оперативно-розыскной деятельности, проведенной сотрудниками областного управления ФСБ.

По предварительным данным начстанции предложил руководителю коммерческой компании не проводить проверки перевозки грузов на соответствие установленным правилам. Помимо этого, обвиняемый обещал и общее покровительство. Естественно, за определенную плату.

- В период с мая по август 2019 года на систематической основе обвиняемый получал взятки в виде денежных средств от представителя коммерческой организации. Предварительный размер взяток составил 329 000 рублей. При получении очередной взятки 10 сентября 2019 года действия обвиняемого были пресечены сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области, - отметили в следственном управлении.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дел будут выясняться все обстоятельства совершения преступления.