Замдиректора корпорации развития Коми арестовали за взятку

СУ СК РФ по РК арестовали 48-летнего заместителя генерального директора АО "Корпорация по развитию Республики Коми", сообщает пресс-служба ведомства. Чиновника обвинили в получении крупной взятки через посредника. Возбуждено дело.

С июня по октябрь 2017 года фигурант получил взятку в размере 2 500 долларов США и 150 тысяч рублей за принятие положительного решения об урегулировании спора между двумя хозяйствующими субъектами, один из которых был дочерним обществом АО "Корпорация по развитию Республики Коми".

Фигуранту предъявлено обвинение, по настоянию следствия он взят под стражу.

В отношении собственника предприятия, в интересах которого была передана взятка, и его доверенного лица, выступившего посредником при передаче денежных средств, также возбуждены уголовные дела по статьям "дача взятки через посредника, в крупном размере" и "посредничество во взяточничестве, в крупном размере".