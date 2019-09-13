Необычную пусковую установку С-300 заметили на учениях

Пусковая установка 5П85С ЗРК С-300ПМ с комбинированными ЗУР - 48Н6 и 9М96. Фото - Андрей Калий, "Красная Звезда" pic.twitter.com/u5ScdADzh6 — Komandante (@KomandanteS17) September 13, 2019

В Астраханской области на учениях "Славянский щит - 2019", в которых участвую зенитчики России и Сербии, была замечена нестандартная версия пусковой установки С-300ПМ с комбинированным боекомплектом из ракет 48Н6 и 9М96.

Как сообщает издание "Военное обозрение", самоходная установка с разными зенитно-управляемыми ракетами дебютировала на авиакосмическом салоне МАКС-2019. Известно, что ракета 48Н6 размещается в специальных герметичных контейнерах и поражает высокоскоростные цели на удалении от пяти до 150 километров на высотах от 100 метров до 27 километров. Кроме того, она способна уничтожать тактические баллистические ракеты на дальности до 40 километров, а дальность поражения низколетящих целей 28 - 38 километров.

Управляемые ракеты 9М96Е могут поражать цели на расстоянии от 1 до 40 километра и высотах от пяти метров до 20 километров. Особенностью данной ракеты является "холодный" вертикальный старт. Запуск осуществляется путем предварительного выброса из контейнера на высоту порядка 30 метров, а затем включается маршевый двигатель. Данными ракетами вооружают последние модификации комплексов С-300ПМ-2 и С-400, а также созданные на их основе перспективные комплексы ПВО для ВМФ.

В головной части ракеты "засветившейся" на полигоне установки, как сообщает издание, размещена инерциальная система управления с инфракрасной головкой самонаведения, которую можно перепрограммировать в ходе полета. Радиовзрыватель управляет боевой частью ракеты и использует для адаптации к условиям встречи с целью всю имеющуюся на борту ракеты информацию.

Кстати

В ходе учений "Славянский щит-2019" совместными российско-сербскими боевыми расчетами было обнаружено и уничтожено более 50 воздушных целей, имитировавших самолеты, крылатые ракеты и тактические баллистических ракеты.