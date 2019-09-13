Роскачество протестировало новинки смартфонов

Роскачество и ICRT третий год подряд проводят масштабное исследование смартфонов. В осеннее исследование вошло 23 новых девайса. А всего за этот период было проверено 474 модели смартфонов, правда, 106 из них уже вышли из продажи.

Обновленный рейтинг даст возможность каждому потребителю сделать осознанный выбор.

В новом исследовании основным критерием оценки стала камера. Также оценивались производительность, дисплей, удобство использования, качество звука, надежность и продолжительность работы аккумулятора. Плюс изучалась прочность девайсов при мощных падениях и ударах. Для этого каждый образец помещался в особую барабанную трубу, где он падал с высоты 80 сантиметров. Потом смартфон включали, звонили с него, и в этом режиме труба начинала раскручиваться.

На сайте Роскачества можно ознакомиться с рейтингом смартфонов, в том числе - самых новых моделей.