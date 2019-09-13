Россия запустит пять японских спутников после апреля 2020 года

С космодрома Байконур на ракете "Союз-2" к орбите отправятся пять японских спутников. Случится это после апреля 2020 года, говорится в сообщении, размещенном на сайте Роскосмоса.

"После подписания соглашения с российским поставщиком пусковых услуг - компанией Главкосмос Пусковые Услуги, корпорация Axelspace объявила, что на орбиту будут выведены четыре спутника модели GRUS и еще один дополнительный - GRUS-1E", - сообщается на сайте. Аппараты планируется вывести на солнечно-синхронную орбиту высотой 600 километров. "После запуска этих спутников можно будет практически ежедневно получать изображения Земли, что обеспечит мониторинг определенной территории в районе средних и высоких широт, включая Японию" - пояснили в Роскосмосе. Также работа спутников ускорит разработку различных приложений.