В Красноярске автомобиль сбил детей на тротуаре

В Красноярске на перекрестке улиц Копылова и Ладо Кецховели автомобиль вылетел на тротуар после ДТП и сбил стоявших там детей.

Как рассказали РИА Новости в региональном управлении ГИБДД, столкнулись ехавшие в одном направлении Suzuki и Lada Kalina, и отечественная машина врезалась в стоявших на светофоре пешеходов.

В результате пострадали две девочки - 11 и 12 лет. Как пояснили в автоинспекции, школьницы, судя по всему, отделались ссадинами и ушибами, но для полного обследования врачи забрали их в медучреждение.