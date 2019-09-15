На дереве в Крыму обнаружили бомбу

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили крымские спасатели вблизи села Бондаренково на склоне оврага. Килограммовая бомба висела на дереве.

Информация поступила на пульт оперативного дежурного 13 сентября. Боеприпас находился прямо на верху дерева, расположенного рядом с тропой, ведущей к морю.

- Прибыв на место, специалисты идентифицировали опасную находку, как немецкая бомба весом один килограмм времен ВОВ (SD -1), - сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.

При дополнительном обследовании территории спасители обнаружили еще две авиационные осколочные бомбы весом 2,5 и 20 килограмм (АО-2,5 и АО-20).

В тот же день в службу спасения поступило сообщение о напоминающем снаряд металлическом предмете, найденном в поселке Аджимушкай. Подозрительную находку обнаружил хозяин участка во время строительства фундамента. Прибывшие специалисты идентифицировали боеприпас как осколочную авиабомбу весом 10 килограммов.

- Все найденные боеприпасы доставлены на специализированный полигон, где их уничтожили с соблюдением всех мер безопасности, - сообщает ГУ МЧС.