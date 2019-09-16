Еще два рейтинговых агентства получили аккредитацию Банка России

Два рейтинговых агентства - Национальное рейтинговое агентство (НРА) и Национальные кредитные рейтинги (НКР) - получили аккредитацию Банка России. Это следует из перечня, опубликованного регулятором.

Таким образом, в России теперь функционируют четыре рейтинговых агентства с аккредитацией Банка России. Ранее ее получили АКРА и "Эксперт РА".

Аккредитация ЦБ позволяет рейтинговым агентствам присваивать рейтинги эмитентами по национальной шкале. По международной шкале по-прежнему могут присваивать российским эмитентам рейтинги агентства "Большой тройки" - Standard & Poor's, Moody"s и Fitch.